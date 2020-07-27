الخارجية: بحثنا مع السعودية التصدي لدول إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر تنسق المواقف مع المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم وزير الخارجية السعودية، لتكثيف سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أنّ اللقاء شهد بحث استمرار التنسيق والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا على الساحة العربية، فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والأمن والتصدي للمحاولات من الدول الإقليمية لتوسيع رقعة تواجدها ونفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية.