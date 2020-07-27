إنشاء مركز شباب كفر المغربي بالعدوة بـ3.3 مليون جنيه
كتب:
اسلام فهمي
05:20 م | الإثنين 27 يوليو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنهاء أعمال تنفيذ مركز شباب قرية كفر المغربي، بمركز العدوة، والذي تم الانتهاء من إنشاءه، بتكلفة تصل الى 3 ملايين و300 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال المحافظ إنه يجري العمل حاليًا في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في 6 قرى بالمحافظة وهي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، وأولاد الشيخ بمركز بمغاغة، وزعبرة بمركز ديرمواس، والشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبو قرقاص، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه حتى الآن.
وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم والمسانده اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.