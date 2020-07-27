إنشاء مركز شباب كفر المغربي بالعدوة بـ3.3 مليون جنيه

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنهاء أعمال تنفيذ مركز شباب قرية كفر المغربي، بمركز العدوة، والذي تم الانتهاء من إنشاءه، بتكلفة تصل الى 3 ملايين و300 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المحافظ إنه يجري العمل حاليًا في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في 6 قرى بالمحافظة وهي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، وأولاد الشيخ بمركز بمغاغة، وزعبرة بمركز ديرمواس، والشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبو قرقاص، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه حتى الآن.

وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم والمسانده اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم لتلك البرامج التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع.