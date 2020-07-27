قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، "لن نسمح لإيران بالتموضع على حدودنا"، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز عربية.

وأضاف نتنياهو في تغريدات على حسابه في تويتر باللغة العربية: "سياستنا واضحة.. لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا.. لقد حددت هذه السياسة قبل سنوات ونتمسك بها بشكل متسق".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضدنا من الأراضي اللبنانية".

وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الاثنين، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين، وسط توتر تشهده المنطقة على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.