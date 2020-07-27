تقسيم العمل بالمراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات "التصالح" بالمنيا

تقسيم العمل بالمراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات "التصالح" بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:15 م | الإثنين 27 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالإشراف على أعمال تقسيم وتوزيع العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، والعمل علي توفير مظلة وكراسي، تخفيفًا على المواطنين وتقليلًا للتزاحم، ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال جولة مفاجأة، للمحافظ صباح اليوم الاثنين، للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.
وقال "القاضي"، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس الوزراء، وبتعليمات من السيد وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وأكد محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.