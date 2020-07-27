تقسيم العمل بالمراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات "التصالح" بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالإشراف على أعمال تقسيم وتوزيع العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، والعمل علي توفير مظلة وكراسي، تخفيفًا على المواطنين وتقليلًا للتزاحم، ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة، للمحافظ صباح اليوم الاثنين، للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال "القاضي"، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس الوزراء، وبتعليمات من السيد وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأكد محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.