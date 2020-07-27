إزالة تعديات على 152 فدانا زراعيا بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:17 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أزالت الوحدات المحلية بالمنيا 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات لمبان على مساحة 600 متر مربع، كما استردت المحافظة أراض زراعية بمساحة 152 فدانًا.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أكد أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ بداية الموجة 16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب"، منها 641 إزالة لمبان على مساحة 121180 متر مربع، و757 حالة تعدٍ بالبناء على الأرضي الزراعية على مساحة 125904 أفدنة و22 سهمًا.