إزالة تعديات على 152 فدانا زراعيا بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية بالمنيا 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات لمبان على مساحة 600 متر مربع، كما استردت المحافظة أراض زراعية بمساحة 152 فدانًا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أكد أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ بداية الموجة 16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب"، منها 641 إزالة لمبان على مساحة 121180 متر مربع، و757 حالة تعدٍ بالبناء على الأرضي الزراعية على مساحة 125904 أفدنة و22 سهمًا.