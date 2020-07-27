إصابة رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل بكورونا

أصيب رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل، جواو أوتافيو دي نورونها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليكون بذلك أول مسؤول رفيع المستوى في سلك القضاء البرازيلي يُصاب بالفيروس.

وأفاد المكتب الصحفي للمحكمة - في تصريحات لقناة (سي إن إن) الأمريكية عبر البريد الإلكتروني اليوم - بأن نورونها (63 عاما) لم تظهر عليه أية أعراض، وأنه يعمل من المنزل.

وسيواصل نورونها ترؤسه للمحكمة التي تبنت سياسة العمل من المنزل منذ بداية أزمة "كورونا" في البلاد.

وبحسب المكتب الصحفي للمحكمة، فإن جلسات المحاكمات تعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) منذ شهر مايو الماضي.

يذكر أن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت اليوم تسجيل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.