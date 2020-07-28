إجراءات تركيب حنفية الحريق بالمباني والمنشآت السكنية

بحلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد حوادث الحرائق نتيجة لتأثر عدد من العوامل بدرجات حرارة الجو، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى تركيب حنفية حريق بالمبنى أو المنشأة السكنية، تجنبا لتفاقم الحريق عند حدوثة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب حنفية حريق بالمنشآت والمباني السكنية، وفق الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتوصيل حنفية الحريق

- طلب مقدم من العميل بتوصيل حنفية الحريق.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- الرخصة والرسومات الهندسية للمبنى بالإضافة إلى رسم كروكي له.

- موافقة من الدفاع المدني على توصيل حنفية الحريق.

- سند الحيازة أو ملكية العقار.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار لمحل الاشتراك.

- فاتورة مياه لمكان التوصيل.

- رقم الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

- تقديم أي من المستندات الأخرى التي تراها شركة المياه ضرورية لضمان صحة وسلامة عملية التوصيل.

إجراءات توصيل حنفية الحريق

- يقوم العميل بتقديم طلب توصيل حنفية حريق.

- يقوم العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

- يتوجه فني الشركة للمعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء.

- يقوم العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط.

- ثم يتم صرف المهمات المطلوبة من المخازن.

- وبقوم الفنيين بتنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العمل للعقد بخدمة العملاء.

- الانتهاء من توصيل حنفية الحريق للعقار المقصود.

يتم توصيل حنفية الحريق خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.