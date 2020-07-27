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محمود مسلم

"طيران الإمارات": استئناف رحلاتها إلى نيروبي اعتبارا من 2 أغسطس المقبل

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(وكالات)
06:29 م | الإثنين 27 يوليو 2020
إحدى طائرات شركة "طيران الإمارات"

إحدى طائرات شركة "طيران الإمارات"

أعلنت "طيران الإمارات"، استئناف رحلاتها إلى نيروبي اعتبارا من 2 أغسطس المقبل وإلى بغداد والبصرة 10 من الشهر ذاته.

وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس المقبل إلى 67 مدينة بما فيها 5 مدن في الشرق الأوسط و7 مدن في أفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وستشغل "طيران الإمارات"، 4 رحلات أسبوعيا بين دبي وبغداد و3 رحلات أسبوعيا بين دبي والبصرة وثلاث رحلات أسبوعيا بين دبي ونيروبي.

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