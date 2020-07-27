أعلنت "طيران الإمارات"، استئناف رحلاتها إلى نيروبي اعتبارا من 2 أغسطس المقبل وإلى بغداد والبصرة 10 من الشهر ذاته.

وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس المقبل إلى 67 مدينة بما فيها 5 مدن في الشرق الأوسط و7 مدن في أفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وستشغل "طيران الإمارات"، 4 رحلات أسبوعيا بين دبي وبغداد و3 رحلات أسبوعيا بين دبي والبصرة وثلاث رحلات أسبوعيا بين دبي ونيروبي.