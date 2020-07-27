فيديو.. تقرير أممي يكشف نقل تركيا آلاف الإرهابيين إلى ليبيا

كشف تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة للعقوبات على تنظيمي "داعش" الإرهابي والقاعدة، أن دولاً عديدة عبرت عن قلقها من وصول ما بين سبعة آلاف و15 ألفا من المرتزقة أو الإرهابيين وصلوا من سوريا عبر تركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وقدر التقرير، أن عدد مقاتلي داعش في ليبيا ببضع مئات، رغم أن إحدى الدول الأعضاء قالت إنه يصل إلى أربعة آلاف مقاتل، ونقل عن دول أنها عبرت عن قلقها من جلب ما يقدر بسبعة آلاف إلى 15 ألف مقاتل من شمال غربي سوريا إلى طرابلس، عبر تركيا، للمشاركة في النزاع الليبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون ينتمون أصلا إلى جماعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات في سوريا، فيما أن العناصر السورية التي تنتمي سياسيا لتركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا.