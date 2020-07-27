"جنايات أسوان" تبرئ 5 أشخاص في قضية جزيرة أمون الشهيرة

برأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار محمد علي السيد، اليوم، 5 أشخاص لاتهامهم باستعراض واستخدام القوة، وتكدير السلم العام، في القضية الشهيرة التى حملت رقم 106 لسنة 2020، المعروفة إعلاميا بـ"جزيرة أمون".

وكانت القضية، وقعت أحداثها فى شهر نوفمبر من العام الماضى، عقب نشوب اشتباكات ومشادات بين عدد من أفراد الأمن الخاص (بودى جاردات) التابعين لأحد رجال الأعمال المشهورين "س. س"، ومجموعة من شباب النوبة، على خلفية قيام مجموعة من أفراد الأمن الخاص بمحاولة التمكين من جزيرة أمون، التى تقع بالقرب من قرية جبل تقوق بأسوان.

والتى يعتبرها أبناء النوبة، أنها أرض نوبية منذ قديم الأزل، ملك ورثة حسن عبدالعزيز، وأن لديهم ما يثبت ملكية هذه الأراضى، كما أنه تم استخراج الأوراق والخرائط الخاصة بالأرض، من إدارة المخطوطات بالقاهرة -على حسب قولهم- وتسليم نسخة من هذه الأوراق، لجميع الجهات المعنية منذ نحو 3 سنوات.

فيما يؤكد رجل الأعمال أنه حصل عليها بحق الانتفاع لاقامة مشروع سياحي، ما تسبب فى وقوع اشتباكات ومناوشات فى محيط الجزيرة، قبل تدخل قوات الشرطة، التى نجحت فى احتواء الموقف، وضبطت مجموعة من أبناء النوبة بقرية جبل تقوق بمدينة أسوان.

وعقب حكم المحكمة، أطلقت السيدات النوبيات الزغاريد، وعلت صيحات التكبير والتهليل، من رجال وشباب النوبة بقرية جبل تقوق.