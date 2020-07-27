محافظ أسوان: وضعنا تيسيرات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر، وكذا سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة، والتى من المقرر أن تستمر حتى 15 أغسطس القادم حيث سيكون هناك إجراءات رادعة من الدولة للمخالفين بإزالة أي مبان لم يتم تقنينها.

يأتي فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير المقرات المناسبة لأستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لإنهاء الإجراءات، وكذا إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم، موجهاً إلى تشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، وإتخاذ إجراءات مشددة فى حالة مخالفة تلك التعليمات.

وأكد المحافظ على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز تلك المهام، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من انتشار فيروس كورونا المستجد.