وصول رؤوس أضاحي صكوك الأوقاف لمجزر أسوان

شهد عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بأسوان، وصول رؤوس أضاحي صكوك الأوقاف إلى المجزر الآلي بشركة جنوب الوادي بأسوان، تمهيدا لذبحها تحت إشراف الطب البيطري، وبحضور مجموعة الإشراف على الذبح من أئمة وقيادات مديرية أوقاف أسوان في الوقت الشرعي للذبح.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنّ مديرية أوقاف القاهرة حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، إذ حصلت الـ500 صك الثالثة ضمن مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، لتتخطى بذلك حاجز الألف السابعة، برصيد بلغ 7025 صكًّا وهو أعلى بأكثر من 500 صك عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهي مسابقة العشر الأول من ذي الحجة لصكوك الأضاحي، مؤكدة أنّه تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية، تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي عن الجوائز التحفيزية التالية: مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذي الحجة.

ومكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلي والمديريات (ب) لكل 200 صك، في الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذي الحجة.