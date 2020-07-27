بالأسماء.. 12 مرشحا يتنافسون بدئرة أسوان بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين على دائرة أسوان وعددهم 12 مرشحا كالأتي:-

1 مجدالدين حسيبو ابو الحسن طه

2 محمد الانور سليمان عبدالحفيظ عبدالسيد

3 ياسر عبدالحميد عوض سيد

4 منصور محمد منصور حسين

5 حسن امين محمد محمود

6 ناصر مصطفى حسين مصطفى

7 جرجس اميل طياب قلاده

8 محمود كامل السايح عبدالرازق

9 الحسين احمد ابراهيم احمد

10 عبد الفتاح عبيدان قاسم محمود

11 محمد بدري ضوي معوض

12 مصطفى جمعه مهدى عبد الصادق