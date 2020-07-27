28 مرشحا يتنافسون على مقاعد دائرة أسيوط الفردية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، ليصل إجمالي عدد المرشحين إلى 787 مرشحًا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء 28 مرشحًا يتنافسون علي المقاعد الفردية بدائرة أسيوط :-

1 - مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن.

2 - عصام الدين عبدالغنى يسن سيد بركات.

3 - محمد عبدالمنعم زين قرشي.

4 - مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد.

5 - على سيد محمد عبدالجليل.

6 - عادل محمد حجازى أحمد.

7 - علي لافي على حسن.

8 - أحمد خليفه عبدالله دياب.

9 - هشام يوسف فهمى يوسف.

10 - رمضان سيد محروس أبوزيد.

11 - صلاح خليل تونى خليل.

12 - محمد فرغلي محمد محمد.

13 - عز حمزه على أبويونس.

14 - محمد سيد سليمان أحمد.

15 - ناصف شاكر سيد محمود.

16 - حامد فوزي سعد سيد.

17 - إيهاب حلمى رزق الله عوض.

18 - عصمت جلال عبدالحفيظ درويش.

19 - ممدوح يوسف فرغلى عبد الغني.

20 - محمد أحمد فرغلي مصطفى.

21 - محمد عبد السلام على حسانين.

22 - نتعي موريس عبدالله سليمان.

23 - شوقي أحمد محمد أحمد مهران الغطريفي.

24 - هاني سعد راضي عثمان.

25 - أيمن عيد محمد إبراهيم.

26 - أحمد مرسى أحمد مرسي.

27 - عبد الناصر مصطفى سالم منصور.

28 - منتصر مالك يعقوب قلدس.