"الإسلامية للتمويل" تطلق صندوقا جديدا لدعم التجارة بـ50 مليون دولار

خصصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وصندوق تنمية التجارة (TDFD) الجديد، رأس مال أولي مستهدف بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، أن الصندوق الجديد سيستخدم عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح، أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة، ونشر الوعي أو تبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة، والدعم الفني المرتبط بالتجارة.

وسيتم انتاج هذه العوائد عن طريق استثمار الموارد في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 50٪ من العائدات للأغراض التشغيلية بينما ستخصص 50٪ الأخرى إلى المبلغ الأصلي لزيادة حجم الصندوق.

وأوضحت المؤسسة أن من شأن هذا النموذج التشغيلي أن يمنح الصندوق زخمًا قويًا للنمو، بحيث يصبح مع مرور الوقت منصة تمويل مستدامة.

وقدم الصندوق حتى الآن الدعم لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في إطار جهودها المبذولة لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية وغير ذلك.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "إن صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سيمكّننا من المضي قدمًا في إتاحة المزيد من المصادر الخيرية بهدف تقديم التمويل المستدام للمبادرات والتدخلات المتعلقة بالتجارة، لتشجيع وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن تحسين أنشطة الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم الإسلامي".

وبالإضافة إلى إعادة استثمار العائدات في الصندوق ذاته، سيتم جمع رأس المال المستقبلي أيضًا من خلال مساهمات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والدول الأعضاء والمؤسسات، فضلًا عن مساهمات الأفراد في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.