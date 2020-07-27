نجل الفنان محمد رضا: ترك عمله كمهندس للبترول في السويس ليلتحق بالفن

قال أحمد محمد رضا نجل الفنان محمد رضا، إن والده كان موهوبًا منذ صغره، حيث كان يحب الخطابة، واشترك في فرقة تمثيل بالمدرسة، لكنه استمر في حياته بشكل طبيعي، وتخرج من كلية الهندسة التطبيقية العليا، وعمل في محافظة السويس بإحدى شركات البترول.

وأضاف "رضا" خلال مداخلة مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "cbc": "تزوج وأنجب أختي الكبرى أميمة، وبعدها غير مسار حياته، واستقال من الشركة، وجاء إلى القاهرة وعمل ممثلًا".

وتابع: "ناظر مدرسته تنبأ له بأنه سيكون له مستقبل في الفن، وقدم على مسابقة في مجلة دنيا الفن وحصل على المركز الثاني في المسابقة، وبعدها قابلته بعض العراقيل، لكنه تغلب عليها".

وأردف: "والدي كان يتخيل أنه سيكون الفتى الأول، ولم يكن يتخيل أنه سيجسد شخصية المعلم ابن البلد، حتى اشترك في مسرحية زقاق المدق، ولعب دور المعلم كرشة وأداه باقتدار، ثم اشترك في مسرح فريد شوقي، ومن هنا أصبحت شخصية المعلم جزءً من شخصية والدي".