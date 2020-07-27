طقس سيئ يضرب مدينة سانت كاترين والغيوم تغطي سمائها

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، حالة من تقلبات الطقس، وغطت سمائها الغيوم، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت حالة من الطقس المتقلب، وغطت الغيوم سماء المدينة، واستعدت المدينة بكامل طاقتها، وإعلان حالة الطوارئ بجميع الإدارات، خاصة الحملة الميكانيكية للاستعداد بجميع المعدات، تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث سيول.

وأكد رئيس المدينة، أن جميع السائحين من مختلف الجنسيات، استمتعوا بهذا المنظر الطبيعي الخلاب، التي تتمتع به مدينة سانت كاترين فقط في مصر، وقاموا بتنفيذ برامجهم السياحية بشكل طبيعي، مع توفير الدعم الأمني لهم.