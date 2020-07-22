فودة يناقش مشروع المكون المائي المتكامل في سانت كاترين

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لمناقشة مراحل تنفيذ مشروع المكون التنموي الزراعي المائي المتكامل لمدينة سانت كاترين، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مشروع المكون المائي المتكامل الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، يهدف إلى تحقيق مبدأ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وحصاد مياه السيول والثلوج الذائبة والحفاظ عليها لحماية الطرق والمنشآت من المخاطر، لاستخدامها في شرب الماشية و الزراعة وإعادة تغذية الخزان الجوفي، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل لأهالي سانت كاترين، وتعزيز دور المرأة البدوية من خلال بناء قدراتها وتوفير فرص عمل مناسبة لها.

وأكد المحافظ أنه جرى بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت إنشاء صوب زراعية بغرض إقامة مجتمعات زراعية نموذجية إنتاجية متكاملة، وزراعة 2000 شتلة من أشجار الزيتون لتوزيعها على 50 عائلة، وتوزيع 20 ماعز عشار من السلالات النقية المتأقلمة مع البيئة الجبلية لسانت كاترين، و10 أطنان من الأعلاف الحيوانية لتوزيعها على 10 أسر من بدو المدينة.

كما جرى توريد وتركيب 60 خلية نحل عسل ومكوناتها، وتوزيعها على 10 أسر من البدو بسانت كاترين، بواقع 6 خلايا نحل لكل أسرة.

ووجه المحافظ الشكر للمنظمة، لجهودها المتميزة في رفع دخل الأسر والأهالي بسانت كاترين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.