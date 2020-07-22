محافظة جنوب سيناء تستبدل كمائن سانت كاترين بكاميرات مراقبة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلم أهمية منطقة سانت كاترين، وأهمية كل شبر في الوطن.

وقال "فودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن رئيس الوزراء فور نزوله المطار وجه بتوسيع وتطوير مطار سانت كاترين، وأن يعمل بشكل ليلًي وتوفير الأدوات الملاحية اللازمة لذلك.

وأشار "فودة" إلى ضرورة تطوير المطار، وأن يعمل على مدار 24 ساعة وأن يحتوي على صالات مغادرة ووصول لائقة وتقوية شبكة الاتصالات في المنطقة.

وأوضح أنه سيتم ازدواج طريق وادي فيران كاترين بطول 140 كيلومترا، وازدواج الطريق السياحي الطور كاترين بطول 70 كيلو مترا.

ولفت "فودة" إلى أنه تقرر إلغاء وجود الكمائن واستبدالها بالكاميرات من أول المطار حتى دير سانت كاترين، مشيرًا أن مدينة سانت كاترين لا يوجد فيها إلا فندق نجمتين فقط.

وأشار محافظ جنوب سيناء أنهم أعطوا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اسطوانة عليها كافة الطلبات الخاصة بالمدينة ومنها عمل نظام "الصوت والضوء" في منطقة الجبل المقدس التي تجلى عليها الله وكلم سيدنا موسى فيها.

وأكد أن المدينة فيها عدد من المكونات الفريدة مثل جبل التجلي وأقدم دير في العالم وأقدم مكتبة في العالم وغيرها متوقعًا أن يتغير وجه وشكل المدينة بحلول عام 2022.