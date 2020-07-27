بالأسماء..27 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنيا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن"، أسماء 27 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنيا

1-زين العابدين احمد محمد ابراهيم

2- محمد عبدالحفيظ صالح محمود

3- طارق حسن محمد مصطفى

4- معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب

5- أشرف حسين عشيرى محمد

6- محمد محمود عمار احمد

7- حسين محمد محمود عباس

8 -عمرو حسين حسن حسين

9- محمد حمدى عبدالستار احمد

10-جابر خليفه سعد عبدالرحمن

11-أحمد أبوغنيمه عبدالغنى أبوغنيمه

12-خالد عبدالجواد على عمار

13- إسماعيل عبدالمالك محمد إسماعيل

14- ياسر محمود كامل عبدالعظيم

15- انطونيوس نادى اسكندر سليمان

16- أسماء صابر على خليل

17- عطاالله يوسف حنا مقار

18- كرم زكى فرج الله مريانس

19- محمد صلاح محمد عيسى

20- محمود سعد محمود عبدالعال

21- حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف

22- عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى

23- هشام إبراهيم محمد محمد

24- شريف نادى موسى دياب

25- بدر أنور حبيب حنين

26- هشام احمد عكاشه على

27- إبراهيم طلعت محمود حسن