"التضامن" تطلق "دكان فرحة" لتجهيز فتيات من دور الرعاية

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، غدا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان فرحة" لتجهيز فتيات من دور الرعاية الإجتماعية.

وأكدت التضامن، في بيان لها اليوم، أن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بالوزارة عقدت اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي وتضم في عضويتها ممثلي التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وتعمل اللجنة على رعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص بهم ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم، وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، وتقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.

وتهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن، خاصة بالقرى الأكثر فقرًا.