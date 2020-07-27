نائب: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تعكس اهتمام الرئيس بالمواطن

قال علاء والي عضو مجلس النواب، إنّ مبادرة تحفيز وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة للغاية ولها إيجابيات كثيرة وتوقيتها مناسب، وتأتي استكمالا لسلسلة المبادرات السابقة مثل "حياة كريمة، 100 مليون صحة، ونور حياة" وغيرها من المبادرات.

وأوضح أنّها ترجمة حقيقية تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن والشعور بمعانته وتخفيف العبء عن المواطنين، والذي وعد بها الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة ووضع على عاتقه حملا كبيرا لم يتطرق إليه أي رئيس سابق، إذ قال "مش هنسيب أهلنا كدا".

وتابع أنّ مبادرة تحفيز وتشجيع المنتج المحلي لها أهمية كبيرة، إذ تزيد معدلات الاستثمار وخلق مشروعات جديدة مبتكرة قادرة على منافسة المنتج الأجنبي المستورد من الخارج، وفرصة للصناعة المحلية للانطلاق وللمنافسة وتحسين الجودة بأقل تكلفة وبسعر تنافسي مناسب لدعم منتجاتنا المحلية بمختلف أنواعها.

وأضاف والي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسسي وضع البسطاء والكادحين من أبناء الشعب نصب عينيه، واستطاع أن يوفر لهم الحياة الكريمة بهذه المبادرات، إلى جانب توفير سكن صحي ملائم ومناسب للمواطن به خدمات متكاملة، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي الذي شهد نهضة ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تشهدها الدولة من قبل للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.