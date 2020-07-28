حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه لتولي مركز القيادة في حياته الشخصية والعملية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك العائلية أو المهنية فتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.