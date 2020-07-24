حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه القدرة على خلق أجواء مميزة له ولمن حوله بسهوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.