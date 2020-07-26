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حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الأحد 26 يوليو 2020
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

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