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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بقدرته على إتمام جميع المهام المسندة إليه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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