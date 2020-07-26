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حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:38 ص | الأحد 26 يوليو 2020
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بإصراره على تحقيق أهدافه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك نشاطا وطاقة وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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