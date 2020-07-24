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حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

من أبرز الصفات المميزة لمواليد برج العذراء قوة الملاحظة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول وتجد حلول ناجعة

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذرء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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