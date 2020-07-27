الصحة: إجراء 175 ألف جراحة قسطرة قلبية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

قال المهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة والسكان ومدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بالوزارة، إن هدف مبادرة قوائم الانتظار هو تخفيف الأعباء عن المرضى وعدم تحملهم أي أعباء مالية، ومتابعتهم أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة مع المتابعة المستمرة على جميع المستشفيات المشاركة في المشروع.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أن آلية اختيار المرضى من القوائم لإجراء الجراحات، هي عملية ديناميكية بحتة، حيث يذهب المريض إلى مستشفى حكومي، ويجري الكشف عليه سواءً من لجان التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، وإصدار قرار علاج له بالمستشفى الذي سيجري فيها العملية.

وتابع، أنه يجرى اختيار المريض وفقًا للحالة الحرجة والكشف الطبي وذهابه إلى المستشفى وتسجيله في إجراء العملية، موضحًا أن المشروع يتضمن إجراء 9 عمليات جراحية، بالإضافة إلى تخصصين آخرين جرى إضافتهم في نهاية 2019، وهما القسطرة الطرفية والقسطرة المخية، أما القسطرة القلبية فهي الأهم وتستحوذ على العدد الأكبر حيث أجريت نحو 175 ألف عملية بداية من انطلاق المبادرة، يليها جراحة الرمد التي استحوذت على 165 ألف جراحة، ثم جراحة الأورام، وجراحة القلب المفتوح.