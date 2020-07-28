حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بغيرته الشديده على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.