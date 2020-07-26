رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 26 يوليو 2020
برج العقرب

برج العقرب

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي