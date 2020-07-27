حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب شخصيته الغيورة والشكاكة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة ويمدك الفلك بإصرار كبير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.