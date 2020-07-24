حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى مولود برج العقرب منذ طفولته إلى التفوق والفوز بكل شئ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.