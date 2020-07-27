حملات توعية للتصالح في مخالفات البناء بالمنيا وإزالة تعديات بديرمواس

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والقرى، بتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء، لتحقيق الشكل القانوني، وتقنين أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

نفذت عدد من الوحدات القروية، حملات لتوعية المواطنين بأهمية التصالح وإزالة أسباب المخالفات مع تعريف المواطن بالعائد عليه، ووقف الأحكام القضائية ضده، وتوصيل جميع المرافق بشكل قانونى.

وفي مركز ديرمواس، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 9 قراريط و22 سهم بقرية بني سالم، بتوجيهات من المهندسة نبيلة علي رئيس المركز، وبإشراف سراج عبدالحميد وطه داود نائبا رئيس المركز، والمهندس عماد مهران رئيس مجلس قروي بني حرام وبمشاركة الإدارة الزراعية وقوات الأمن.

وفي ملوي، تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز والمدينة ملوى، تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة، وجري إزالة 25 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بمساحة 14قيراط و 23 سهم، 8 حالات تعد على أملاك الدولة ملك لوزارة الري بالبحر اليوسفى بمساحة 109 متر مربع.