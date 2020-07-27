"الوطنية للصحافة": اللجان النوعية ضمت خبرات في مختلف المجالات

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تشكيل اللجان النوعية بالهيئة، يأتي في إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة لها طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة ستقدم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم، ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان.

وأكد "الشوربجي"، بحسب بيان للهيئة، عقب إعلان تشكيل اللجان، أن اللجان سوف تضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة، سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.

وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وبحضور أعضائه لتشكيل اللجان النوعية بالهيئة طبقًا للقانون 179 لسنة 201، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.

وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالي:

1- اللجنة القانونية، برئاسة المستشار عادل بريك، وتختص بصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات، والتي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة، وإبداء الرأي القانوني في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات.

2- لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني، برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وتختص بمراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار وتطوير المحتوي والمضمون، وتقييم مدى الالتزام بها، وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري.

3- لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع، برئاسة أسامة أبو باشا، وتختص بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات، لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الصحفية معها، ووضع الحلول المناسبة خاصة ما يتعلق بتراخيص إعلانات الـ"أوت دور".

4- لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي، برئاسة سامية زين العابدين، وتختص اللجنة بتنظيم الندوات والمؤتمرات والزيارات الميدانية، والتي تهدف لنشر التثقيف وتنمية الوعي القومي، لإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

5- لجنة التدريب والعلاقات الخارجية، برئاسة سامح عبد الله، وتختص باقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية والإدارية والعمالية، بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية.

كما تختص اللجنة بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية والأجنبية، وابرام اتفاقيات تعاون معها ومتابعة تنفيذها.

6- لجنة الاستثمار، ويترأسها الدكتور أحمد مختار، وتختص بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر وتصنيف الأصول غير المستغلة، واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها إلى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى، وكذلك تراخيص الأراضي والمنشآت المملوكة للمؤسسات الصحفية.

7- لجنة الشكاوى والمقترحات، برئاسة وليد عبد العزيز، وتختص بتلقي شكاوى ومقترحات العاملين بالمؤسسات الصحفية والتنسيق معها لوضع الحلول المناسبة لها.

8- لجنة الشئون المالية والادارية، برئاسة الدكتور محمد توفيق، وتختص بدراسة الوضع المالي والإداري للمؤسسات ومناقشة التقارير المالية الربع سنوية، وكذلك الموازنات والميزانيات، واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري للمؤسسات، بما يحقق أفضل استفادة من الكوادر البشرية والتوظيف المناسب لها، وإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الصحفية المتعلقة بالتأمينات والضرائب.

9- لجنة فض المنازعات، برئاسة المستشار عادل بريك، وتختص اللجنة بوضع ألية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الصحفية أو بينها وبين غيرها.