زيادة أسعار "كابتيفا" 15 ألف جنيه خلال شهرين من طرحها لأول مرة

جرى طرحها لأول مرة خلال مايو الماضي من العام الجاري 2020، بعدما أعلنت شركة "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي للعلامة التجارية "شيفرولية" في مصر، عن توافر الجيل الثاني والجديد كليًا من سيارة "شيفرولية كابتيفا" 2020، من خلال فيديو على منصة Zoom العالمية تماشيًا مع إجراءات الدولة للحد من التجمعات، بحضور إدارة شركتي جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات.

وأعلنت الشركة مطلع مايو الماضي عن الجيل الثاني الجديد كليًا من "كابتيفا" الـSUV-C الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، والتي تتوفر لأول مرة بالسوق المحلية.

وجرى الكشف عن السيارة الجديدة كليًا "شيفروليه كابتيفا" التي تنتمي لفئة السيارت الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات، بأسعار تبدأ من( 309.990 جنيه مصري للفئة الأولى، و339.990 جنيه للفئة الثانية، و359.990 جنيه للفئة الثالثة، و379.990 جنيه لفئة Premier سباعية المقاعد).

وبعد فترة قليلة من طرحها لأول مرة بالسوق المصرية، جرى الإعلان من قبل "المنصور للسيارات" عن زيادة في أسعار "كابتيفا" بقيم تراوحت ما بين 5 إلى 10 ألاف جنيه، وبالأمس جرى الإعلان مجددًا عن زيادة جديدة قيمتها 5 آلاف جنيه على أسعار السيارة، لتصل الأسعار إلى (الفئة القياسية من السيارة 324.990 جنيه، والفئة الثانية بـ349.990 جنيه، والفئة الثالثة بـ369.990 جنيه، أما الفئة الرابعة بـ 389.990 جنيه).