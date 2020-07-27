قدمت وزارة الكهرباء عبر الموقع الرسمي لها، عددا من الخدمات المختلفة للجمهور مابين طرق الاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوي، والإبلاغ عن سرقة التيار، وحساب الاستهلاك.

وتستعرض "الوطن" خطوات الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، إلكترونيا، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من هنـــــــــــــا.

2) اختيار خانة "إبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي".

3) ملء البيانات المطلوبة الخاصة باسم المبلغ عنه، والعنوان بالتفصيل، والتليفون والبريد الإلكتروني.

4) الضغط على خانة "إدخال البلاغ".