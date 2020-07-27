"الصحة الفلسطينية": حالة وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة، و333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و769 حالة تعاف جديدة.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس "كورونا" إلى 40.8%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 58.6%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7881 حالة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5496، وحالات الوفاة إلى 80 حالة، كان آخرها وفاة مواطن (46 عاماً) متأثراً بإصابته بالفيروس.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل استمرت بالانخفاض على أساس يومي، في حين ارتفعت نسبة التعافي في المحافظة، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 270 حالة تعافي جديدة، فيما سجلت محافظة نابلس 23 حالة، و4 حالات في طولكرم، و134 في محافظة رام الله والبيرة، و29 في ضواحي القدس، و300 في مدينة القدس، و8 في قلقيلية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 180 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 242 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 25 إصابة جديدة، ومحافظة رام الله والبيرة 8، ومحافظة طولكرم 4، ومحافظة بيت لحم 4، ومحافظة سلفيت إصابة واحدة، ومحافظة جنين 13، ومحافظة نابلس 16 إصابة، ومحافظة أريحا حالة واحدة، ومحافظة قلقيلية 18 إصابة، ومحافظة طوباس إصابة واحدة.