ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب بالقاهرة الجديدة

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، برئاسة عبدالرازق منصور، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك، محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاعفات الجمركية رقم 186 لسنة 1963 ولائحتهما التنفيذية.

ووردت معلومات سرية لدى مباحث الجمارك، مفادها قيام أحد محال البقالة الجافة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالإتجار فى بيع زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم التوجه للمحل المذكور وإعداد الأكمنة اللازمة لاستهداف المحل بمعرفة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين، وتم ضبط 67 زجاجة خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتحرير محضر الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و207 آلاف و418 جنيهًا.

وقرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة للمكافحة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 405 لسنة 2020.