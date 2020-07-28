لقاح أمريكي جديد لعلاج "كورونا" يخضع للاختبار النهائي

انطلقت، أمس، المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح لفيروس «كورونا» المستجد فى العالم، حيث يساعد أول 30 ألف متطوع فى اختبار اللقاح الذى أنتجته الحكومة الأمريكية، وهو واحد من بين عدة لقاحات مرشّحة فى المرحلة النهائية من سباق اللقاحات العالمى، وسجّلت الولايات المتّحدة 55 ألفاً و187 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، فيما سجلت الصين 61 إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى منذ مارس الماضى.

إسبانيا تفرض قيوداً على الملاهى والشواطئ

وفرضت إسبانيا قيوداً جديدة على ملاهٍ ليلية وشواطئ، بعد أن تحولت إلى نقاط ساخنة لفيروس كورونا، ففى إقليم كتالونيا هناك اثنتان من أكثر بؤر التفشى الساخنة إثارة للقلق فى إسبانيا، مما دفع السلطات فى برشلونة ومنطقة زراعية داخلية حول مقاطعة لييده لتشديد القيود التى تم تخفيفها قبل شهر واحد فقط، عندما شهدت إسبانيا تفشياً مدمراً للفيروس، وأعلنت إسبانيا أنها تتفاوض مع بريطانيا لاستبعاد جزر البليار وجزر الكنارى من الحجر الصحى لمدة 14 يوماً المفروض على المسافرين العائدين إلى بريطانيا من إسبانيا.

وأعلنت وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية، أمس، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداءً من الأول من أغسطس.

وفى كوريا الشمالية، قالت وكالة الأنباء المركزية إن شخصاً انشق وسافر إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات، وعاد الأسبوع الماضى، بعد عبور خط ترسيم الحدود بطريقة غير شرعية، ويعانى من أعراض «كورونا»، وقرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فرض الإغلاق العام فى مدينة «كايسونج» الحدودية.