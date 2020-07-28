أحمد موسى: إثيوبيا الوجه الآخر لتركيا "مينفعش معاهم مفاوضات تاني"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا غير جادة في المفاوضات حول السد، وغير مجدي الجلوس معها مرة أخرى، معتبرًا أديس أبابا الوجه الآخر لتركيا، "مينفعش معاهم مفاوضات تاني"، موضحًا أن إثيوبيا تكذب دومًا وتتهم مصر بترويج دعاية ضدها، فيما أن إثيوبيا هي من تقوم بتجهيز حملة إعلامية كبيرة ضد مصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن كافة المفاوضات السابقة التي جرت بين مصر وأثيوبيا والسودان، أكدت على الموقف الإثيوبي الرافض لأي اتفاق مُلزم، موضحًا أن تحركات إثيوبيا في منتهى الخطورة خاصة أن ملف مياه نهر النيل تتعلق بمصير الشعوب.

وأشار إلى أن مصر تساعد كافة الدول الإفريقية التي تحتاج للتنمية ولدينا شركة المقاولون العرب تعمل في كافة أرجاء القارة، وتقوم بمشروعات تنموية وواجب مصر دائما الوقوف بجوار الأشقاء ولا تعادي أي دولة إفريقية.