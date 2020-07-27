أحمد موسى للمصري المعتدى عليه بالكويت: كنت اديله بوكس في وشه كسر سنانه

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن واقعة الاعتداء على مواطن مصري في دولة الكويت، قائلًا: "تتقطع الإيد اللي تتمد على مواطن مصري"، موضحًا أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحركت فورًا لأخذ حق المواطن، داعيًا المواطن المصري لعدم التنازل عن حقه بالقانون، "المواطن المصري حقه هييجي".

وأضاف "موسى"، أنه كان يتمنى أن يقوم المواطن المصري بكسر أسنان من اعتدى عليه، "كان يديله بوكس في وشه، وكان يأخذ حقه بإيده وبعدين يشوف القانون"، موضحًا في الوقت ذاته أن الشعب الكويتي والحكومة الكويتية أشقاء لمصر، ويجب أن يتم تربية من اعتدى على المواطن المصري، وهذا الاعتداء لا يقبله أي مواطن كويتي، وجميعهم يتبرأون من هذا الفعل.

فيما أشاد الإعلامي، بموقف سيدة كويتية قامت بدفع الكويتي المعتدي على الشاب المصري، "والله دي أرجل منه".