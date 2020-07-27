بالأسماء.. 43 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة الدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء 43 مرشحا يتنافسون علي المقاعد الفردية بمحافظة الدقهلية وهم:

1- طارق احمد محمد عبدالهادى

2- جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر

3- محمد عبد المعطى على السيد

4- عبده عبده عطيه علي عايشه

5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد احمد العجمي

6- رضا محمد الحسيني الشافعي

7- عبدالحميد محمد إبراهيم الإمام

8- أحمد عبدالستار أحمد السيد الاتربى

9- محمد إسماعيل منصور السيد

10- أبو المعاطى الباز خليل إبراهيم

11- حامد محفوظ حامد حماد

12- محمود محمد صالح احمد محفوظ

13- أبو المعاطى محمد الدكرورى عبدالله

14- عوض إبراهيم يوسف الجوهري

15- محمود السيد صادق احمد

16- كمال صلاح الجوهري السيد

17- أسامه احمد سيد أحمد موافى

18- أحمد عبدالصمد السيد إبراهيم شريف

19- بلال عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيد على

20- عبدالحميد مستجير إبراهيم عمر

21- تامر عبدالمنعم الزناتى الجناينى

22- عماد فكرى حسن مصطفى

23- محمد طلبه محمد احمد نيل

24- أسامه عبدالفتاح إبراهيم غيث

25- جمعه عطا محمد احمد ندا

26- حسين عبداللطيف حسين على أيوب

27- السيد مصطفى على الفساخ

28- حسن محمد محمد السيد الملهاط

29- هانى محمد عبدالباسط عمر

30- محمد عبدالكريم حبيب جمعه

31- أحمد جمال عوض سليمان

32- فاروق فاورق احمد على

33- نادر إبراهيم محمد عليوه

34- محمود مسعد حسن طايله

35- أسامة محمد ناصر سالم

36- عوض الدكروري السيد الدكروري

37- منال محمد أحمد سلام

38- محمد المحمدي صديق إسماعيل

39- جمال محمد عطيه محفوظ

40- السيد محمد شوقي السيد محمد الغندور

41- عبدالباسط محمد صالح عبدالعال

42- هلال الإسلام محمد عبدالونيس السيد

43- إسلام محمد السعيد السيد سراج