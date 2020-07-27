67 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء 67 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة الإسكندرية

1 سامح محمد صلاح الدين محمد ابراهيم الشيمى

2 سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق

3 علاءالدين محمد جاد احمد

4 السيد ابراهيم محمد عوض الله

5 محمد احمد حسن على حسين شرف

6 محمد محمود محمد حمزه

7 نشأت مترى صليب جندى

8 محمد السيد محمد حسين

9 عمرو نبيل اسماعيل عبدالله

10 عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد

11 حسام ابراهيم دياب احمد

12 مايسة السيد محمد حسن راشد

13 اسامه على عصمت محمد الشناوى

14 عزمى شبل محمود جوده

15 محمد عبدالحميد عبدالحميد فتح الله الفقى

16 صافيناز عبدالعزيز احمد جاب الله

17 سمير محمد ابو المكارم الرفاعى

18 عادل محمد على السراجى

19 مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى

20 على عبدالمطلب محمد نصر

21 ياسر السيد ابوزيد ابراهيم

22 هايدى حسن محمود شركس

23 محسن احمد فتحى احمد حماد

24 محمود عبد الحكيم محرز يوسف

25 معتز محمود حنفى محمود الحضرى

26 عبدالله عبدالعزيز محمد بدران

27 زارع منيسى سالم فرج

28 طلعت مرزوق عبدالعزيز سعد

29 برنابا كامل خليل كيرلس

30 عماد شعبان عبدالحليم الجبالى

31 عصام الدين سعد السيد يوسف

32 قبارى محمود على عامر

33 ماجده محمود عمر سليمان

34 عاطف فوزى فهمى عجايبى

35 خميس محمد السيد ابراهيم

36 عبدالفتاح عبدالنبى زيدان عبدالسلام

37 وليد سعيد محمد محمد

38 نعمه عبدالكريم احمد عبدالحارث

39 عادل احمد عبدالباقى مصطفى

40 محمد محروس محمد عبدالوهاب

41 حمدى محمد ابراهيم المسلمانى

42 حامد عبدالرحمن عبداللطيف احمد

43 علا محمد مرتضى عبدالمالك على

44 محمد السيد محمود غيطانى

45 ثناء محمد سلام احمد طايع

46 كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه

47 محب الدين مصطفى زكى ابراهيم مرعى

48 هشام السيد عبدالرحمن المهدى

49 امجد ابراهيم عبده محمد طعيمه

50 مصطفى ابو الحمد موسى سعيد

51 خالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى

52 تهانى فهمى احمد شملوله

53 حنان بكر احمد صالح

54 دعاء كمال مصطفى عسران

55 غانم احمد حسن احمد زايد

56 احمد عبد السميع عبد القادر ابراهيم

57 خليفه خضر خلف الله عوض

58 مصطفى سعيد محمد احمد رحمى

59 طارق محمود رياض القيعى

60 عصام محمد حسن الطوخى

61 محمد محمود بكر الوقاد

62 تيسير عبد القوى عبد الغنى عبد الرحيم

63 احمد غانم محمد فؤاد احمد

64 ايمان جمال الدين محمد حسن

65 طارق رشاد محمد احمد السيد

66 محمود السيد محمد البشبيشى

67 سحر حسين شريف محمد زكى شريف