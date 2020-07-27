محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة أقسام مستشفى مطروح العام، بتكلفة 30 مليون جنيه، بتمويل من محافظة مطروح، بحضور العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال تطوير منظومة الصحة، واللرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة 7 أدوار بالمستشفى، من أعمال كهرباء ودهانات وأرضيات، مع استحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكرونية، وقسم مناظير الجهاز الهضمى، وعناية مركزة نفسية وعصبية، وممر لقسم الغسيل الكلوى، وتطوير 7 غرف اقتصادية، ومنظومة للحريق، وإذاعة داخلية، وفرش طبى وستائر مضادة للميكروبات، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة الطبية، ومنها 15 سرير طبي بالكهرباء لقسم الكلى.

وتفقد محافظ مطروح، غرف التحكم والمراقبة الإلكترونية، من خلال 6 شاشات، تضم 245 كاميرا خارج وداخل المستشفى، وأكد على أهمية تفعيل منظومة المراقبة فى رصد أى إستغاثة أو استدعاء من المريض للأطباء والتمريض، مع تواجد المتخصصين بغرفة المراقبة طوال 24 ساعة.

وأشاد بمنظومة المراقبة والتأمين التى تتيح مراقبة الأداء والخدمة الطبية المقدمة، وحماية المستشفى من أى تجاوزات، تحدث بما تتيحه المنظومة من تسجيل لمدة شهر، مشددا على أهمية الحفاظ على خصوصية المريض ووضع لائحة لتنظيم العمل، مع ترقيم لكل كاميرا وموقعها بما ييسر الوصول إلى الهدف.

وكذلك تدريب مزيد من الكوادر بالمستشفى العام على تشغيل المنظومة الجديدة وتأهيلهم فنيا، كما تفقد محافظ مطروح قسم مناظير الجهاز الهضمى، وأشعة المناظير، وكذلك الصيدلية للإطمئنان على توافر المخزون من الأدوية.

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع فى وضع مخطط لإقامة قسم لعلاج مرضى السرطان سواء كيماوى أو بالإشعاع بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما وجه بعمل مظلة فوق مطبخ المستشفى.

وأكد أن المحافظة لا تألوا جهدا فى دعم منظومة الصحة والارتقاء بها لصالح المواطن، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مع أهمية تقديم الخدمة الطبية اللائقة التى تواكب المنشآت والأقسام من خلال توافر القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين، مع أهمية الحفاظ على الصرح الطبى وتكثيف جهود النظافة وحسن التعامل مع المرضى.

وأشاد محافظ مطروح بجهود مديرية الإسكان بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومديرية الصحة فى أعمال تطوير مستشفى مطروح العام، والتى تتضمن تطوير عدد من المستشفيات بمطروح حاليا ومنها مستشفى الحمام، والسلوم وبرانى وغيرها بهدف الإرتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين فى الأماكن.

ووجه النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب الشكر عن أهالى مطروح لجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى تقديم جميع الدعم لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.