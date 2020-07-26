محافظ مطروح: مد العمل بمجالس المدن حتى الخامسة لاستقبال طلبات التصالح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جميع رؤساء مدن المحافظة باستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين التقدم في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

وقال "شعيب"، اليوم، إن مد مواعيد العمل بمراكز التكنولوجية، تيسيرًا على المواطنين الراغبين فى التقدم لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك حتى انتهاء موعد التقدم.