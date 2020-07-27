بعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.. حرب "لبنان 2006" في أرقام

تبادلت القوات الإسرائيلية اليوم الإثنين إطلاق النار مع عناصر تنظيم "حزب الله" اللبناني على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، بينما صدرت أوامر للمدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة بالبقاء في منازلهم وسط أعنف قتال منذ ما يقرب من عام.

وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان آخر مواجهة كبيرة بين الطرفين واستمرت لمدة شهر، وهي حرب لبنان 2006، وترصد "الوطن" تلك الحرب في أرقام.

عدد شهداء لبنان: 1191.

عدد قتلى العسكريين الإسرائيليين: 121 جنديًا.

عدد قتلى المدنيين الإسرائيليين: 44 مدنيًا.

عدد الجرحي اللبنانيين ما بين مدنيين وعسكريين: حوالي 4 آلاف.

عدد الجرحى الإسرائيليين ما بين مدنيين وعسكريين: حوالي 400.

عدد جنود لبنان: من 1500 إلى 2000.

عدد جنود إسرائيل في بداية القتال: 10 آلاف.

عدد جنود إسرائيل في أواخر القتال: 30 ألفا.

عدد الأسرى اللبنانيين: 4.

عدد الأسرى الإسرائيليين: 2.