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لميس الحديدي تعلن انتهاء موسمها الأول على "العربية الحدث"

كتب:

محمود البدوي
09:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، انتهاء الموسم الأول من برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، بختام حلقة اليوم، مؤكدة أن الموسم الثاني سيبدأ مطلع سبتمبر المقبل.

وهنأت "لميس"، خلال برنامجها، المشاهدين في مصر والوطن العربي بعيد الأضحى المبارك، متمنيه أن تكون قدمت في الموسم الأول ما يليق بالمشاهد المصري والعربي وبقناة العربية الحدث.

وعادت الإعلامية لميس الحديدي، إلى الشاشة من خلال تجربة جديدة لها على شاشة قناة العربية الحدث عبر برنامج "القاهرة الآن"، وذلك بعد غياب عام كامل منذ انتهاء برنامجها "هنا العاصمة" على قناة cbc.

 

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