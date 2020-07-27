فريق طبي يجري 6 عمليات مناظير فى يوم واحد بمستشفى العلمين بالمجان

أجرى فريق طبى بمستشفى العلمين النموذجي 6 عمليات جراحية بالمناظير بالمجان، وذلك فى يوم واحد، وبنسبة نجاح 100%.

وقاد الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي، اليوم، الدكتور أحمد الشربيني حيث تم إجراء 6 حالات مناظير تشخيصية وعلاجية.

وأكد الدكتور محمد ظريف مدير عام مستشفى العلمين النموذجى أن المستشفى تجري عمليات جراحية فى مختلف التخصصات، وتقدم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين من خلال العمل بروح الفريق الواحد على مدار الساعة.