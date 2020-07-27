كاتب لبناني: حزب الله لم يعلن مسؤوليته عن عمليته الأخيرة بسبب فشلها

قال الكاتب الصحفي اللبناني أسعد بشارة، إن بلاده تشهد وضعًا متوترًا على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أنه منذ 10 أيام قتل عنصر لحزب الله في سوريا، حيث أعلن أنه قُتل إثر غارة إسرائيلية ما يعني أنه سيرد.

وتابع: "بعد هذه الأيام حصل استنفار إسرائيلي لمدة أيام على الحدود، وحصلت عملية، لكن حزب الله أصبح يتبنى سياسة جديدة وهي عدم الإعلان عن تبني أي عمليات".

وأردف: "إسرائيل تؤكد أنه قام بالعملية وكل من الطرفين يمتلك كاميرات على جانبي الحدود ولا يمكن إخفاء ما حصل".

وواصل، أن حزب الله قام بهذه العملية، وربما لم يوفق في نتائجها العسكرية ولذلك فضل أن يقول إنه لم يقم بأي شيء، على أن يكون الرد حتميًا على مقتل الحسم من حزب الله في سوريا، فيما بعد.

ووقع تبادل لإطلاق نار بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلى في منطقة مزارع شبعا في لبنان، ظهر اليوم، كما سُمع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فيما أمر جيش الاحتلال، السكان على طول الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل، حيث اندلعت اشتباكات بين جنوده ومسلحين في منطقة "جبل روس" في "شبعا" اللبنانية المحتلة.

واستهدف مسلحون تجمعا لجيش الاحتلال داخل أحد المعسكرات بصاروخ مضاد للدبابات، ورد "الاحتلال" بإطلاق النيران، وسقطت قذيفة مدفعية على منزل في "الهبارية" جراء قصف على قرى لبنانية، وحلق طيران الاحتلال في أجواء مزارع شبعا.

وتوجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمقر وزارة جيش الاحتلال لعقد مشاروات، وأكد، أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية، وأعلنت إسرائيل عن اجتماع أمني بحضور "نتنياهو" لتقييم الأوضاع على الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات "حزب الله" في قصف منسوب إلى الاحتلال قرب دمشق قبل أيام.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن هناك حدثًا أمنيًا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.